Ilrestodelcarlino.it - Alma Fano, il cuore non basta. Il Montegranaro fa centro all’83’

J.J.: Tomassino, Malshi, Marcattili, Rastelletti, Saponaro, Diaby, Mattioli, El Jallali, Goupy, Biagioni, Di Guida. All. Aiello.: Taborda, Iuvalè, Stortini, Urbinati, Capodaglio, Mangiacapre (14’st P. Torricini), Perpepaj (45’st Gonzales), Capponi (21’st Mancini), D. Torricini (11’st Tonuzi), Sindic, Proesmans (4’st Jallow). All. Mengo. Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno Rete: 38’ st Tonuzi. Note – Ammoniti, Perpepaj, Sindic, Iuvalè, Jallow, El Jallali, Goupy, Biagioni. Tanta fatica, ma alla fine ilsupera la trappola in casa dell’J.. Dura oltre un’ora la resistenza della squadra granata, che crolla solo nel finale contro il. Padroni di casa che stavolta si presentano con due panchinari dopo la situazione al limite della scorsa settimana.