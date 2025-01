Laspunta.it - Albano Basket, importante vittoria per la rincorsa ai playoff

conquista un’importantissimacasalinga in Divisione Regionale 1 nello scontro diretto nellaaicontro Cinecittà Polaris. I ragazzi di coach Massimo Prosperi si impongono per 67 a 57 ribaltando la differenza canestri della gara di andata.I padroni di casa partono in maniera dirompente dominando il primo quarto ma gli avversari rientrano gradualmente in partita arrivando fino al meno 4 di metà terzo quarto.riprende le fila del gioco nel finale alzando il livello della difesa e controllando il punteggio nell’ultima frazione fino al più 10 di fine match. Si riportano i parziali: 1° quarto: 25 a 9; 2° quarto: 39 a 29; 3° quarto: 56 a 46; 4° quarto: 67 a 57.Gli albanensi portano a casa un successo fondamentale grazie ad un ritrovato spirito di gruppo che ha consentito di sopperire anche alle pesantissime assenze.