Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, gesto clamoroso di Michele per Amal: lei racconta tutto

Dopo il rifiuto ricevuto aLongobardi non si è arreso e ha cercato di riconquistare. La corteggiatrice ha svelato dettagli inediti su ciò che è accaduto dopo la trasmissione. Nonostante il no ricevuto,ha continuato a cercarla con gesti eclatanti, che però non hanno fatto altro che aumentare i suoi dubbi. Scopriamo cosa hato la ragazza, che nel frattempo ha stretto amicizia con Veronica Fedele e Mary Chiaro.Longobardi non si arrende condopohato comeLongobardi abbia cercato di contattarla subito dopo la registrazione della puntata conclusiva: “Dopo il percorso e quello che è successo in studio, come immaginatemi ha contattata dicendo come al suo solito cose molto eclatanti, importanti, parole con un significato a cui io do molto peso.