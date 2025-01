Iltempo.it - Tregua rinviata, Netanyahu chiede la lista degli ostaggi. Hamas: "Problemi"

Sembrava fatta. Alle ore 8.30 locali (le 7.30 in Italia) sarebbe dovuta scattare latrae Israele. Eppure è saltata la scadenza per l'inizio del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il Primo Ministro israeliano Benjaminha dichiarato che i combattimenti non si fermeranno fino a quandonon fornirà i nomi dei treche avrebbe dovuto rilasciare in cambio di decine di prigionieri palestinesi. Il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha dichiarato che le forze "continuano ad attaccare, anche ora, all'interno dell'arena di Gaza" e lo faranno finché l'organizzazione politica palestinese islamista non rispetterà quanto stabilito. "Da questa mattina,non sta adempiendo ai propri obblighi e, contrariamente all'accordo, non ha fornito a Israele i nomiche devono essere rilasciati oggi", ha spiegato.