Tik Tok | presto torneremo operativi

5.20 "Ci dispiace che una legge che vieta Tik Tok,entri in vigore il 19 gennaio e ci costringa a rendere il nostro servizio temporaneamente inaccessibile", ma "stiamo lavorando per ripristinare il nostro servizio negli Stati Uniti il più rapidamente possibile". Con questa nota il social network Tik Tok ha avvisato dell'imminente sospen sione del servizio in Usa. Al momento è ancora possibile accedere alla app dagli Usa ma il blocco dovrebbe scattare a breve. Ma Trump ha annunciato una proroga di 90 giorni.