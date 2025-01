Mondiali di Pallamano Maschile | l’Italia perde con la Danimarca ma il Main Round è già in tasca

Leggi su Ilfaroonline.it

Arriva la prima sconfitta peraidi, in svolgimento in. Gli Azzurri hanno perso contro i danesi, padroni di casa, per 39-20 (p.t. 18-8), che sono tre volte campioni iridati e oro olimpico a Parigi 2024. Tuttavia, la sconfitta non pregiudica il cammino delin competizione.Con ilgià ottenuto, gli Azzurri proseguono il torneo a testa alta e attendono la sfida del 21 gennaio con la Germania, nel tabellone successivo. Sono secondi nel Gruppo B.Il racconto della partita e le interviste – Fonte federhandball.itLa Partita. Due novità di formazione: dentro De Angelis fuori Pirani tra le ali; a riposo Helmeon, in lista Pavani che completa il trio dei portieri. Ancora tribuna per l’infortunato Marco Mengon e per Sontacchi. Dall’altra è la migliorepossibile, con l’eccezione degli infortunati Lauge e Arnoldsen.