Sport.quotidiano.net - Lucchese - 91° minuto. Testini: "Ottimo punto"

Unadi carattere, per nulla condizionata da quanto è successo in settimana sul piano societario, ritoccata nel modulo (di nuovo la difesa a tre come a inizio campionato, con Gucher regista difensivo, tra i migliori) ha conquistato un pareggio più che meritato, servito a tenere sotto tiro la Spal. Per Gorgone e, ma anche per Quirini, si è trattato del passo d’addio: tra oggi e domani sono previste le novità sullo staff tecnico. Oltre ad Agenore Maurizi, sono stati fatti i nomi di Franco Lerda e di qualche altro come Sandro Pochesci, ex Carpi, Avezzano e Juve Stabia. Ma, al di là di chi verrà, sarà fondamentale quello che farà la nuova proprietà sul piano del rafforzamento, perché questa squadra, per provare a salvarsi, dovrà essere irrobustita un po’ in tutti i settori, ma, in particolare in attacco, dove non può bastare un volitivo Magnaghi.