Ilrestodelcarlino.it - Lodi, dimesso da Cona: “Non lascio la politica”

Ferrara, 19 gennaio 2025 – Nicola, ex assessore. Poco dopo mezzogiorno, ieri, è statodopo l’ictus da. Come si sente? “Sto meglio. Mi è andata bene, ma questi campanelli d’allarme suonano una volta sola: non deve essere trascurato”. Cosa intende dire? “Mi sono salvato, anche se ho rischiato. Anche perché ho aspettato tanto prima di andare al Pronto Soccorso. Devo la vita all’amico Maurizio Giacometti”. Adesso cosa farà? “Ho già iniziato cure farmacologiche e riabilitazione. Ma non ho intenzione di mollare la. A maggior ragione a fronte dei tantissimi riscontri che ho ricevuto in queste settimane”. A cosa si riferisce? “Telefonate, messaggi, commenti e interazioni ai post sui social. Un’ondata di affetto che onestamente non mi aspettavo. MI hanno chiamato anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, il sottosegretario Nicola Molteni e il deputato Andrea Crippa, oltre a tutti gli amici della giunta a partire dal sindaco”.