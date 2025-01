Sport.quotidiano.net - L'Empoli dura un tempo, poi l'Inter passa 3-1

Milano, 19 gennaio 2025 – Niente da fare per l’contro l’: a San Siro finisce 3-1 per gli uomini allenati da Simone Inzaghi, nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie A.al quattordicesimo posto della classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona-salvezza. D’Aversa presenta alcune novità nell’undici titolare: opta per De Sciglio al posto di Goglichidze; Fazzini parte titolare, ma al suo fianco non c’è Esposito bensì Cacace; Maleh, infine, vince il ballottaggio con Henderson. Anche a causa di qualche assenza, fa turnover Simone Inzaghi. Primocon i nerazzurri a fare la partita, ma con gli azzurri ordinati e attenti in fase difensiva; eccellente il lavoro di Grassi e Maleh. Rare le palle-gol, tante le situazioni potenzialmente pericolose.