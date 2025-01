Inter-news.it - Inter, non hai alternative: serve rispondere al Napoli! Il ‘trucco’ – CdS

L’questa sera è chiamata aalla pesantissima vittoria delnello scontro diretto contro l’Atalanta. A San Siro arriva l’Empoli.RISPOSTA – Un solo risultato e niente più per l’: ossia la vittoria. I nerazzurri sono chiamati a dare una risposta, dopo la vittoria pesantissima delsul campo dell’Atalanta per 2-3 (leggi QUI com’è andata a Bergamo). A San Siro arriverà l’Empoli di Roberto D’Aversa, con fischio d’inizio alle ore 20.45 (qui per tutte le info sulla partita). Lautaro Martinez e compagni non hanno altre vie se non quella di portare a casa i tre punti per mantenersi in sciae tentare il sorpasso vista anche la partita da recuperare a febbraio contro la Fiorentina. Da stasera la corsa scudetto potrebbe trasformarsi in una bagarre a due, ma occorre non sbagliare.