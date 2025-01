Ilgiorno.it - Incidente in moto ai Bastioni di Porta Nuova, grave un 39enne

Milano, 19 gennaio 2025 –con un mezzo a due ruote, poco dopo le 2 della notte tra sabato e domenica, aidi, a Milano. Stando a quanto ril‘Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, un uomo di 39 anni ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra con violenza, rindo gravi traumi su tutto il corpo. Il 118 è intervenuto con un'ambulanza e un'automedica. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è statoto al Niguarda. Ora è ricoverato in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per ricostruire la dinamica e le cause di quanto accaduto.