Hammamet, l'ultima intervista a Craxi

In occasione del 25° anniversario della morte di Bettino, ripubblichiamo la suarilasciata a Paola Sacchi e a Panorama adtra il 1997 ed il 1999.Doveva essere un libro-sulla mancata unità a sinistra, sul perché oggi l’Italia è l’unico paese europeo dove non c’è un vero partito socialista.Non ci fu il tempo per farla. Bettinonelle estati tra il 1997 e 1999, quando lo incontrai ad, forse pensava che ce ne sarebbe stato ancora per un viaggio nella memoria del duello tra Pci e Psi. L’volta che lo sentii nell’ottobre del 1999, pochi giorni prima del suo ricovero all’Hopital Militaire, aveva una voce rauca e stanca. «Una bronchitella», disse, sbrigativo. Quanto a quell’: «Ora mi ci metto giù, con la biro, come Pietro Nenni».