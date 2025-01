Ilrestodelcarlino.it - Firme contro Città 30, FdI: “Misura ideologica, va fermata”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 19 gennaio 2025 – Conto alla rovescia verso la fine della raccoltaper il referendum consultivola30. In piazza Galvani, Fratelli d’Italia ha proseguito ieri con l’iniziativa ‘No Bologna 30’, l’obiettivo sono le novemila sottoscrizioni che servono per ottenere la consultazione e c’è tempo fino a sabato prossimo per raggiungerle. Il fine, dunque, resta quello di chiedere ai cittadini il proprio pensiero sui limiti di velocità ridotti a 30 chilometri all’ora in gran parte delladecisi dalla giunta Lepore. Durante il rush finale di FdI, sotto al gazebo in centro storico, è presente buona parte dello stato maggiore dei meloniani bolognesi: dal capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami al senatore Marco Lisei e all’eurodeputato Stefano Cavedagna, insieme con gli altri consiglieri comunali e di Quartiere.