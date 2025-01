Game-experience.it - Avowed è scomparso dalle librerie di Steam e l’hub della community è stato chiuso, Obsidian rassicura i fan

Nelle ultime ore, il GDR diEntertainment,, èal centro di un piccolo mistero. La sua pagina suha subito modifiche inattese: il gioco èdi alcuni utenti e. Questo ha alimentato speculazioni su un possibile rinvio. Tuttavia, lo studio ha prontamenteto i fan confermando che il lancio rimane fissato per la giornata del 18 febbraio 2025.Diverse segnalazioni (grazie a GameRant) da parte di utenti su forum come Reddit e ResetEra hanno infatti evidenziato problemi con la paginanuova esclusiva Xbox questo fine settimana, con alcuni giocatori che hanno notato che il titolo non è più presente nelle loro, mentredisattivato, reindirizzando gli utenti alla sezione dei preordini.