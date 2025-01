Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, Djokovic viene preso in giro da un giornalista e il serbo gli nega l’intervista: cosa è successo

Polemiche all’. Novak, dopo la sua vittoria contro Jiri Lehecka, si è rifiutato di concedere la tradizionale intervista sul campo nell’immediato post partita, limitandosi a ringraziare brevemente il pubblico. In molti si sono chiesti il perché di questo gesto, e a spiegarlo è stato proprio il tennista, intervenuto in conferenza stampa: “Unche lavora per Channel 9 in Australia haini tifosi serbi e ha fatto commenti offensivi e insultanti nei miei confronti“, ha detto Nole, “né lui né Channel 9 si sono scusati”.“Considerato ciò e visto che sono emittenti ufficiali del torneo, ho deciso di non rilasciare interviste per Channel 9”, ha continuato, “non ho niente contro Jim Courier (incaricato delnel post partita) o contro il pubblicoo.