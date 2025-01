Romadailynews.it - Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiusure notturne stazione di Cassino

Roma, 18 gennaio 2025 – Sulla A1, sara’ chiusa ladi, secondo il seguente programma: dalle 21:00 di martedi’ 21 alle 6:00 di mercoledi’ 22 gennaio, sara’ chiusa per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in entrata verso Roma. Lo comunica Autostrade. In alternativa si consiglia di entrare alladi Pontecorvo; dalle 21:00 di mercoledi’ 22 alle 6:00 di giovedi’ 23 gennaio, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e per attivita’ di ispezione e manutenzione cavalcavia, sara’ chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Roma e. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Roma, Pontecorvo; verso, San Vittore; dalle 21:00 di giovedi’ 23 alle 6:00 di venerdi’ 24 gennaio, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sara’ chiusa in entrata verso Roma.