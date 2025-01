Ilrestodelcarlino.it - Una favola moderna per tutte le età

Domani va in scena la terza data della stagione "A teatro con mamma e papà", la rassegna civitanovese di teatro per bambini e famiglie organizzata da Proscenio Teatro in collaborazione con il comune. Domani, alle 17, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta sarà proprio Proscenio Teatro a scendere in campo, con la sua ultima produzione Avventure Straordinarie, unacon protagonisti due buffi esploratori del sottosuolo, una vera e propria avventura da vivere insieme: grandi e piccoli. Questa la trama. Un cantiere a cielo aperto: bidoni, strumenti, corde, elmetti, pale, secchi, tanta terra estratta da una buca che domina la scena. Due esploratori scandagliano il sottosuolo alla ricerca di qualche cosa di sensazionale rilevato dai loro strumenti di superficie, qualche cosa di cui ignorano le dimensioni e la fattezza, che mai nessuno ha misurato prima di allora.