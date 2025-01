Sport.quotidiano.net - Tre punti oggi significherebbero far meglio anche dello scorso anno. Se toccano quota 33 i rossoblù battono Thiago

Non c’è solo l’Europa, che adesso hai connotati della zona Champions, nel mirino dei. Seil Bologna battesse il Monza Vincenzo Italiano metterebbe la freccia suMotta e firmerebbe il record assoluto dideidopo 20 gare di campionato nell’era dei trealla vittoria. Della serie: a 33 (la scorsa stagionesi fermò a 32) non è mai arrivato nessuno. Questa sarà la terza sfida stagionale contro i brianzoli, già battuti 2-1 in campionato all’andata e 4-0 in Coppa Italia a inizio dicembre (in entrambi i casi con Nesta in panchina). Una curiosità: segnare al Monza non portò bene a Urbanski quel 22 settembre al Brianteo, dal momento che da allora il nazionale polacco è sparito dai radar di Italiano. Viceversa il gol al Monza in Coppa Italia del 3 dicembre è stato il trampolino di lancio per Dominguez.