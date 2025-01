Quifinanza.it - Pensione Opzione donna 2025, come funziona e quanto si perde

torna anche nel, ma con una versione che continua a restringere il cerchio delle beneficiarie. L’uscita anticipata, natauna possibilità per tante lavoratrici, è ormai una misura che lascia poche chance e molti vincoli, perché al centro del piatto troviamo sacrifici economici non di poco conto.Sceglieresignifica accettare una riduzione dell’assegno pensionistico. La misura si basa sul calcolo interamente contributivo, penalizzante rispetto al sistema misto per chi ha carriere lunghe o retribuzioni medio-alte.Le lavoratrici devono quindi fare i conti con assegni sensibilmente più bassi, soprattutto per chi si ritira con pochi anni di contributi oltre il minimo richiesto. Non è solo una questione di numeri, ma di una decisione che pesa sull’intero percorso di vita, tra esigenze personali e possibilità economiche.