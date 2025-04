Laspunta.it - Dove comprare casa a Latina: i quartieri migliori e le tendenze del momento

Leggi su Laspunta.it

? È una domanda sempre più frequente tra famiglie, giovani coppie e investitori attratti da una città che offre servizi, mare, natura e collegamenti rapidi con Roma e Napoli. Il capoluogo pontino, con i suoiin espansione e un mercato immobiliare in evoluzione, rappresenta oggi una delle realtà più interessanti del Lazio per chi cerca un’abitazione.Quali sono i?Centro cittànel centro disignifica scegliere la comodità. Tutti i servizi sono a portata di mano: uffici pubblici, scuole, negozi, ristoranti. Le abitazioni sono spesso in palazzi anni ’60-’70, con metrature ampie e prezzi più alti rispetto alla media. Ideale per chi cerca una primaben collegata o per chi vuole investire nel medio-lungo termine.