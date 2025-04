LIVE Musetti Alcaraz 6 3 1 6 0 3 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA l’azzurro non riesce più a correre arriva il fisioterapista

DIRETTA LIVE13.49 In corso il medical time-out chiesto dall’italiano. Gli viene massaggiata la coscia destra.Problema muscolare per Musetti. Gli viene dato un antinfiammatorio.0-3 Risposta vincente di Alcaraz. arriva il fisioterapista per Musetti.15-40 In rete il diritto di Musetti, che non riesce più a correre.15-30 Palla corta dell’italiano, largo il recupero dello spagnolo.0-30 Doppio fallo di Musetti, che sbuffa sconsolato. Non meritava questo finale.0-15 Lunghissimo il diritto di Musetti, ma in queste condizioni ha senso proseguire?0-2 Diritto lungolinea di Alcaraz, ma Musetti non corre più. C’è un problema fisico o è semplice stanchezza per le tante maratone dei giorni scorsi?40-15 Lunghissima la risposta di diritto di Musetti.30-15 Nastro fortunoso e punto per Musetti. Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 6-3, 1-6, 0-3, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro non riesce più a correre, arriva il fisioterapista Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 In corso il medical time-out chiesto dall’italiano. Gli viene massaggiata la coscia destra.Problema muscolare per. Gli viene dato un antinfiammatorio.0-3 Risposta vincente diilper.15-40 In rete il diritto di, che nonpiù a.15-30 Palla corta dell’italiano, largo il recupero dello spagnolo.0-30 Doppio fallo di, che sbuffa sconsolato. Non meritava questo finale.0-15 Lunghissimo il diritto di, ma in queste condizioni ha senso proseguire?0-2 Diritto lungolinea di, manon corre più. C’è un problema fisico o è semplice stanchezza per le tante maratone dei giorni scorsi?40-15 Lunghissima la risposta di diritto di.30-15 Nastro fortunoso e punto per

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Musetti-Tsitsipas - ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA : ora Alcaraz - azzurro in campo nel pomeriggio

LIVE Musetti-Alcaraz - ATP Montecarlo in DIRETTA : si comincia regolarmente - non sta piovendo

LIVE Musetti-Alcaraz 5-2 - ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA : c’è un break da difendere

Ne parlano su altre fonti LIVE Musetti-Alcaraz 6-3 1-6 0-3 in finale a Montecarlo: Lorenzo non c'è più, interviene il medico. Musetti-Alcaraz LIVE: terzo set decisivo. Musetti-Alcaraz 6-3 0-3 oggi in finale dell'ATP Montecarlo in diretta: primo set per Lorenzo, grande reazione di Carlos. Musetti-Alcaraz, finale Montecarlo 2025: il risultato in diretta live. Musetti-Alcaraz all'Atp di Montecarlo 2025, la finale in diretta: doppio break dello spagnolo, cure fisioterapiche per Lorenzo Live 6-3; 1-6; 0-3. Musetti-Alcaraz in diretta: segui la finale di Montecarlo in tempo reale.

Scrive ansa.it: Finale Montecarlo LIVE Alcaraz-Musetti 3-0 nel terzo set. La sfida è sull'1-1 (3-6, 6-1) - Finale Atp Montecarlo, Alcaraz-Musetti 3-0 nel terzo set.

Scrive msn.com: Musetti in finale a Montecarlo contro Alcaraz. De Minaur battuto al tie break. “Partita brutale” - Show di Lorenzo Musetti a Montecarlo, che confeziona un’altra rimonta da urlo dopo quella ai danni di Tsitsipas nei quarti. L’azzurro – ora numero undici del mondo nella classifica Atp live, suo best ...

Si apprende da msn.com: LIVE Alcaraz-Davidovich Fokina, semifinale Atp Masters 1000 Montecarlo: dove vederla in tv e orario - Derby tutto spagnolo nel Principato, chi la spunta sfida in finale il vincente tra Musetti e De Minaur. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...