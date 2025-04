Tredici Pietro La depressione mi è servita a crescere Dobbiamo parlare di salute mentale ma senza piangerci addosso

Tredici tracce caratterizzate da una scrittura potente e viscerale che si affiancherebbe a un'età anagrafica decisamente più alta. E invece lui, Tredici Pietro, di anni ne ha 27. Ma ha vissuto già diverse fasi della propria vita, alcune anche molto diverse tra loro. E dopo tanto dolore, tra cui. Europa.today.it - Tredici Pietro: "La depressione mi è servita a crescere. Dobbiamo parlare di salute mentale ma senza piangerci addosso" Leggi su Europa.today.it tracce caratterizzate da una scrittura potente e viscerale che si affiancherebbe a un'età anagrafica decisamente più alta. E invece lui,, di anni ne ha 27. Ma ha vissuto già diverse fasi della propria vita, alcune anche molto diverse tra loro. E dopo tanto dolore, tra cui.

Potrebbe interessarti anche:

Tredici Pietro : «Io - figlio ingrato - dicevo “non sono Morandi”. Oggi vedo il bello dell’eredità artistica»

Tredici Pietro nel nuovo album racconta il buio che lo ha avvolto e la rinascita - provando che anche i contesti più sereni possono misurarsi con l'ombra

Tredici Pietro : “Mi facevo del male usando sostanze - a mio padre Gianni Morandi non ho voluto dirlo”

Ne parlano su altre fonti Tredici Pietro: "La depressione mi è servita a crescere. Bisogna parlare di salute mentale ma senza piangersi addosso". Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi: "Sono stato in depressione. Sanremo? Mi hanno scartato. Mai provato Amici, i talent sono il passato". Pietro Tredici, il figlio di Gianni Morandi: “Autolesionismo e psicofarmaci, a Milano mi sono perso". Robbie Williams: “Ho preso lo scorbuto ed è tornata la depressione”. “Senza papà Gianni Morandi non avrei imparato il valore dei soldi. Tredici Pietro: "Mi sono dato più peso di quello che ho, ora sono cresciuto".

Lo riporta today.it: Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi: "Sono stato in depressione. Sanremo? Mi hanno scartato. Mai provato Amici, i talent sono il passato" - Da Milano (dove vive) "la città in cui sei figo se non hai tempo" fino a una riflessione sui talent in cui "non crede". Le parole di Tredici Pietro, uscito da poco con il disco Non Guardare Giù ...

Riporta rainews.it: Pietro Tredici, il figlio di Gianni Morandi: “Autolesionismo e psicofarmaci, a Milano mi sono perso" - Il rapper è pronto a tornare il 4 aprile con un nuovo album “Non guardare giù”. E sul rapporto con il papà: "Gli voglio bene ma apparteniamo a mondi diversi come tutti i padri e figli" ...

Scrive informazione.it: Tredici Pietro: “Non mi sento più un impostore. A Milano mi sono perso con un mix di psicofarmaci” - Esce venerdì 4 aprile 2025 Non guardare giù, il nuovo album di Tredici Pietro, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico in cd, cd autografato, vinile, trasparente auto ...