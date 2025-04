Lettera43.it - Backstabbing, la tendenza della Gen Z di pugnalare i colleghi alle spalle

La condivisione degli spazi di lavoro non sempre si traduce in collaborazione. Anzi, con il ritorno in ufficio e l’addio allo smartworking sempre più dipendenti devono iniziare a guardarsi le sp. Sta prendendo piede ilin aumento soprattutto fra i Millennial (nati fra il 1981 e il 1996) e la Gen Z (fra il 1997 e il 2012), ma riscontrabile anche nelle generazioni precedenti, che spinge gli impiegati a sabotare la carriera deiper scalare le gerarchie interne, consolidare la propria posizione oppure ingraziarsi i favori dei capi. È quanto emerge da una ricerca negli Stati Uniti di Resume Now che ha intervistato circa un migliaio di lavoratori in diversi settori: il 47 per cento ha ammesso di aver danneggiato volontariamente un partner di lavoro per tutelare la propria reputazione, il 40 per cento per ottenere favori dai piani alti.