Tentato furto alla paninoteca Da Gino è caccia alla banda in fuga

paninoteca “Da Gino" situata in via Nazionale: si è trattato del terzo episodio in pochi mesi dall’inaugurazione. La dinamicaUna banda, composta da cinque persone con il volto coperto ed armate di arnesi da scasso, ha. Salernotoday.it - Tentato furto alla paninoteca “Da Gino": è caccia alla banda in fuga Leggi su Salernotoday.it Ladri in azione ad Angri. E ancora una volta, nel mirino, è finita la“Da" situata in via Nazionale: si è trattato del terzo episodio in pochi mesi dall’inaugurazione. La dinamicaUna, composta da cinque persone con il volto coperto ed armate di arnesi da scasso, ha.

