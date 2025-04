Papa Francesco a sorpresa in piazza tra i fedeli senza naselli

sorpresa, Papa Francesco si è concesso un lungo bagno di folla tra i presenti oggi sul sagrato della basilica di San Pietro. Il Pontefice era senza naselli e, quindi, l'ossigeno che lo sta supportando in questi giorni di convalescenza. Europa.today.it - Papa Francesco a sorpresa in piazza tra i fedeli, senza naselli Leggi su Europa.today.it "Buona domenica delle Palme e buona settimana santa!". Asi è concesso un lungo bagno di folla tra i presenti oggi sul sagrato della basilica di San Pietro. Il Pontefice erae, quindi, l'ossigeno che lo sta supportando in questi giorni di convalescenza.

