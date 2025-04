Un esame del sangue scopre il Parkinson prima dei sintomi a chi può essere utile

sangue in grado di rilevare due biomarcatori della malattia di Parkinson anni prima che si manifestano i sintomi a livello motorio. Come funziona. Leggi su Fanpage.it Un gruppo di ricercatori di Hebrew University of Jerusalem ha sviluppato un test delin grado di rilevare due biomarcatori della malattia dianniche si manifestano ia livello motorio. Come funziona.

