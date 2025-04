Il lupo è tornato in pianura dopo 100 anni avvistato nel Parco delle Groane

dopo oltre cento anni, il lupo è tornato a farsi vedere in pianura, in Lombardia. L’avvistamento è avvenuto all’interno del Parco delle Groane, tra le province di Milano, Monza e Como, dove una fototrappola ha immortalato l’animale mentre attraversava indisturbato una. Quicomo.it - Il lupo è tornato in pianura: dopo 100 anni avvistato nel Parco delle Groane Leggi su Quicomo.it Non accadeva da un secolo.oltre cento, ila farsi vedere in, in Lombardia. L’avvistamento è avvenuto all’interno del, tra le province di Milano, Monza e Como, dove una fototrappola ha immortalato l’animale mentre attraversava indisturbato una.

