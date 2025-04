Prestigioso concorso in lingua francese premiate due alunne del liceo Gullì

Il liceo T. Gullì si distingue ancora una volta per l'eccellenza dei suoi studenti, con un riconoscimento di grande prestigio: Christine Noëlle Thomas e Beatrice Iannone, alunne della 2BL dell'istituto di Reggio Calabria, sono risultate vincitrici del primo premio nella categoria liceo del.

