Lettera43.it - La fobia del giornalismo verso l’IA e cosa ci dice l’esperimento del Foglio

Leggi su Lettera43.it

Qualche tempo fa un autore italiano, Paolo Di Paolo, appose una specie di marchio di garanzia sotto al titolo del suo libro?Romanzo senza umani (Feltrinelli, 2023): «Questo romanzo non?è prodotto da un’intelligenza artificiale»: voleva dire che la sua scrittura nasceva?esclusivamente «dalle sue paure, dalle sue ansie, dalla sua capacità verbale» (così in un’intervista a Giovani Reporter il 2 luglio 2024) e chiarire che oggi si può incorrere, anche quando si legge, in “materiale umano” e “non umano”: il suo, ci teneva a sottolinearlo, era frutto solo dell’ingegno dell’uomo. Con lo stesso tipo di retorica, ma rovesciata, il quotidiano Il?ha pubblicato per un mese un supplemento «interamente scritto dall’intelligenza artificiale». Come aveva spiegato il suo direttore, «noi giornalisti ci limiteremo a fare le domande,?l’AI ci darà tutte le risposte e ci aiuterà a spiegare?come si può far passare l’intelligenza artificiale dallo stato gassoso, ovvero quello della teoria, a quello solido, ovvero quello della pratica».