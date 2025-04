Evasione dal carcere minorile Malaspina di Palermo in tre scappano calandosi con le lenzuola

carcere minorile Malspina di Palermo sono evasi utilizzando una corda fatta intrecciando lenzuola Notizie.virgilio.it - Evasione dal carcere minorile Malaspina di Palermo, in tre scappano calandosi con le lenzuola Leggi su Notizie.virgilio.it Tre detenuti delMalspina disono evasi utilizzando una corda fatta intrecciando

Ne parlano su altre fonti Palermo, tre detenuti scappano dal carcere minorile Malaspina. Palermo, evasione dal carcere minorile di Malaspina. Detenuti evadono dal carcere Malaspina: elicottero in volo nella zona. Palermo, tre detenuti evadono dal carcere minorile calandosi dalle mura con le lenzuola. Palermo, evasione al carcere Malaspina: ricerche in corso ed elicottero in volo VIDEO. Evadono in 3 dal carcere minorile di Palermo, la fuga calandosi con le lenzuola. Uno già ripreso, caccia agli altri due.

Come scrive quotidiano.net: Si calano con le lenzuola: evasione da manuale al carcere minorile di Palermo - In tre hanno segato le sbarre della cella per calarsi dal muro di cinta dell’istituto penale Malaspina. Uno riacciuffato, gli altri due ancora ricercati ...

Come scrive rainews.it: Palermo, evasione dal carcere minorile di Malaspina - Un corda fatta di lenzuoli bianchi appeso dal muro di cinta della struttura penitenziaria per minorenni: l'avrebbero usata in tre per evadere. La zona è sorvolata dagli elicotteri ...

Secondo blogsicilia.it: Catturato uno degli evasi dal Malaspina, la fuga dal carcere come nei film, caccia agli altri due - I tre fuggitivi hanno usato lenzuola intrecciate per realizzare una fune con cui calarsi dal muro di cinta esattamente come in molti film d'azione ...