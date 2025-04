Atassie spinocerebellari la Fondazione Acaref finanzia un nuovo dottorato a Unife

Fondazione Acaref ha recentemente finanziato un nuovo dottorato di ricerca del corso in Terapie avanzate e Farmacologia sperimentale all'Università di Ferrara, dedicato allo studio delle Atassie spinocerebellari di tipo 1 e 2. Protagonista del triennio di ricerca 2024-2027 sarà Martina. Ferraratoday.it - Atassie spinocerebellari, la Fondazione Acaref finanzia un nuovo dottorato a Unife Leggi su Ferraratoday.it Laha recentementeto undi ricerca del corso in Terapie avanzate e Farmacologia sperimentale all'Università di Ferrara, dedicato allo studio delledi tipo 1 e 2. Protagonista del triennio di ricerca 2024-2027 sarà Martina.

Come scrive msn.com: Amsef sostiene Fondazione Acaref. Attivato un dottorato per la ricerca - Una scelta che va oltre il gesto simbolico e si trasforma in un vero e proprio abbraccio alla ricerca scientifica.

Lo riporta quotidianosanita.it: Atassia. Scoperto il difetto cellulare responsabile di una rara malattia neurologica - Un malfunzionamento dei mitocondri, le centrali energetiche delle cellule, causa lo sviluppo della SCA28, una forma ereditaria di atassia. Dopo 10 anni di studi e grazie al sostegno di Fondazione ...