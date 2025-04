Movida sicura quattro parcheggiatori sanzionati multe stradali per oltre 28 mila euro

Movida nel centro storico, dispiegando il consueto dispositivo di controllo interforze. Un ufficiale della polizia di Stato ha coordinato le pattuglie del X. Cataniatoday.it - Movida sicura: quattro parcheggiatori sanzionati, multe stradali per oltre 28 mila euro Leggi su Cataniatoday.it Anche nel fine settimana appena trascorso, il questore di Catania ha emanato un'apposita ordinanza per garantire il sereno svolgimento dellanel centro storico, dispiegando il consueto dispositivo di controllo interforze. Un ufficiale della polizia di Stato ha coordinato le pattuglie del X.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli - Vomero : Movida nella lente dei controlli - arrestato un pusher e denunciate quattro persone

Sicurezza nei Locali : il Governo Meloni promuove linee guida per una movida più sicura

Movida sicura - controlli interforze : parcheggiatori abusivi - spacciatori e violazioni al codice della strada

Ne parlano su altre fonti Movida sicura: quattro parcheggiatori sanzionati, multe stradali per oltre 28 mila euro. Catania, controlli interforze per la "movida sicura". Identificate oltre 300 persone. Movida sicura a Catania: multe e denunce per droga, guida pericolosa e parcheggiatori abusivi. Movida sicura, controlli interforze: nel mirino parcheggiatori abusivi e automobilisti indisciplinati. Movida sicura, controlli interforze: parcheggiatori abusivi, spacciatori e violazioni al codice della strada. Movida sicura a Catania tra controlli ad automobilisti e centauri, fermi amministrativi e multe a parcheggi....

Si apprende da lasicilia.it: Catania, controlli interforze per la “movida sicura”. Identificate oltre 300 persone - Identificati 4 parcheggiatori abusivi. Un 24enne è stato deferito poiché trovato al volante in stato di ebbrezza ...

catanianews.it riferisce: Movida sicura a Catania: i controlli interforze del fine settimana - Un articolato servizio di controllo interforze è stato attuato, anche in questo fine settimana, per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone ...

Come scrive ilsicilia.it: Movida sicura a Catania: multe e denunce per droga, guida pericolosa e parcheggiatori abusivi - Un articolato servizio di controllo interforze è stato attuato, anche in questo fine settimana, per garantire il sereno svolgimento della movida nel ... al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Ne sono ...