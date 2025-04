Filippo Ganna fora alla Parigi Roubaix cos’è successo all’azzurro serve la rimonta sul pavé

hato nel primo settore didella: l’avventura nella terza Classica Monumento della stagione è incominciata nel peggior modo possibile per l’ambizioso piemontese, tra i favoriti della vigilia dopo il secondo postoMilano-Sanremo e l’ottava piazza al Giro delle Fiandre. Nel tratto a tre stelle di 2,2 km da Troisvilles a Inchy, che l’alfiere della INEOS Grenadiers aveva preso nelle posizioni di testa affiancato dai propri compagni di squadra, un problemabicicletta lo ha costretto a fermarsi.Il già Campione del Mondo a cronometro ha dovuto aspettare l’ammiraglia, che purtroppo era piuttosto arretrata visto che in quel momento era ancora abbastanza folto. Il 28enne è riuscito a ripartire soltanto dopo una cinquantina di secondi, scortato da Ben Swift e Ben Turner all’inseguimento del plotone dei migliori.

Potrebbe interessarti anche:

Meraviglioso Tadej Pogacar - bis al Giro delle Fiandre : Filippo Ganna ottavo

Milano-Sanremo 2025 : Filippo Ganna prima o poi si prenderà una Monumento. Trentin è ancora da top-10

Filippo Ganna dopo il Fiandre : “Ho fatto il mio lavoro - ma le gambe non hanno risposto come pensavo”

Ne parlano su altre fonti

Filippo Ganna, il sogno di una medaglia alle Olimpiadi di Parigi: come ha allenato la forza.

Parigi-Roubaix 2025 in diretta: Ganna fora e ha 1' di ritardo In otto in fuga con 2'.

La dura legge della Parigi-Roubaix! Van Aert fora e van der Poel vince da solo, Filippo Ganna 6.

Parigi-Roubaix in diretta, Pogacar sfida Van der Poel: iniziano i tratti in pavé, Ganna fora.

Che Italia nella 4x100: arriva un grande bronzo.

Parigi-Roubaix Filippo Ganna: "Ultimi 30 km da sofferenza. Rimpianti solo per il podio. Ma qualcuno non collaborava...".