In piazza Municipio a Napoli arriva una nuova mega scultura è Silent Hortense del catalano Jaume Plensa

Plensa raffigura una testa di donna gigante: sarà esposta da giugno ad agosto, dove era installato il Pulcinella di Pesce. Il costo di trasporto e installazione è di 100mila euro. Leggi su Fanpage.it L'opera dell'artista spagnoliraffigura una testa di donna gigante: sarà esposta da giugno ad agosto, dove era installato il Pulcinella di Pesce. Il costo di trasporto e installazione è di 100mila euro.

