Valeria Marini nel caos a Ne vedremo delle belle lite dietro le quinte

Le altre concorrenti, capitanate da Angela Melillo, non hanno più nascosto il loro disappunto. Le accuse sono pesanti: mancanza di rispetto e assenze ingiustificate. Immagina la scena, una vera e propria ribellione in atto! Lo Scontro Frontale: "Cosa vuoi da me?"La tensione è esplosa quando Valeria Marini è entrata nel salone proprio mentre le altre colleghe stavano discutendo animatamente di lei.

