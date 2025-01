Lanazione.it - "Mettete in sicurezza via Petraia". La strada è stretta e piena di buche

Viacon l’usura degli anni e la mancata manutenzione è diventata unapericolosa. La carreggiata è talmenteche non è possibile scambiarsi in alcuni punti e se non si prendono bene le misure il rischio è proprio quello di uscire di. Come è accaduto giovedì mattina quando un’automobile condotta da una ragazza residente da alcuni anni in via, durante una manovra è uscita died è stata “salvata“ dagli alberi. Per riportarla in carreggiata è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi. I residenti hanno chiamato la polizia municipale che ha fatto un sopralluogo e scritto nuovamente una mail al Comune di Poggio a Caiano. "Questa- spiegano alcuni abitanti - è così da cinquant’anni e collega Poggio a Caiano a Carmignano. La manutenzione del Comune è stata solo quella di tappare ledopo che tante auto hanno bucato le gomme.