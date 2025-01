Ilrestodelcarlino.it - Martedì torna Bar Carlino. Ecco Zanotti e Mancinelli

il salotto rossoblù del Resto delche segue il Bologna calcio lungo la scalata Champions.pomeriggio, nella cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, Baraccompagnerà i tifosi e gli appassionati in un’ora di diretta imperdibile, in attesa della partita del club tra le stelle d’Europa. La rosa del mister Italiano, infatti,a correre sul prato del Dall’Ara per tentare l’impresa e sfidare il Borussia Dortmund. Il fischio di inizio sarà alle 21, ma Barattende i lettori e il pubblico, con tante sorprese in tasca, a partire dalle 18 sotto il Portico più bello del mondo, quello di San Luca. Nella storica attività bolognese, i nostri cronisti racconteranno aneddoti e segreti, curiosità e bellezze del Bologna e di Bologna, la nostra città sempre più in vetrina grazie al percorso Champions.