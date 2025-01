Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: sei azzurri approdano agli ottavi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Nelle qualificazioni maschili, invece, è proprio l’azzurro Gabriel Messner a far segnare il miglior tempo assoluto in 1’13?43, ma passano il turno anche Edwin Coratti, quinto a 1?08 davanti a Maurizio Bormolini, sesto a 1?17, Mirko Felicetti, ottavo a 1?24, e Roland Fischnaller, 14° a 1?64. Escono nell’elimination run Daniele Bagozza, 18° a 1?81, il quale si ferma a 0?11 dall’accesso, ed Aaron March, 22° a 2?14. Fuori nella qualification run, invece, Tommy Rabanser, 33° assoluto (17° su pista blu) e primo degli esclusi, Fabian Lantschner, 44°, Mike Santuari, uscito di pista, e Manuel Haller, squalificato.10.41 Nelle qualificazioni femminili il miglior crono complessivo è della teutonica Ramona Theresia Hofmeister, la quale chiude in 1’17?95 e precede di 0?10 la nipponica Tsubaki Miki.