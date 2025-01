Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: azzurri fuori dal podio nei 1500, ora le semifinali dei 1000 con Arianna Fontana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:49 Le migliori due di ogni heat più il miglior tempo di ripescaggio andranno in finale. Questa la startlist della prima semifinale:Michelle Velzeboer (NED)Kamila Stromowska (POL)Gloria Ioratti (ITA)Zoe Deltrap (NED)Natalia Maliszewska (POL)METRI FEMMINILI14:47 Tutto pronto per lefemminili della media distanza. Tre le azzurre in gara.14:43 Tra 5 minuti il programma proseguirà con ledeimetri femminili.14:40 Confermato il. Squalifiche per Luca Spechenhauser e per il lettone Kruzbergs.14:38 2:45.45 e medaglia d’oro per l’olandese Jens van’t Wout, che brucia il belga Stijn Desmet ed il connazionale Sven Roes. Quarto posto per Thomas Nadalini, mai realmente in gara con i primi tre. Caduta per Spechenhauser nel tentativo di rientrare nella lotta per il