Ilgiorno.it - Il declino del fattore famiglia e il rischio dell’Europa terra di conquista

Leggi su Ilgiorno.it

Riccardi In un futuro non troppo lontano il fenomeno della denatalità potrebbe modificare, nel mondo, buona parte dell’impianto basato sulle grandi tradizioni soprattutto di natura greca, romana, giudaico-cristiana. La Francia, Paese “natalista” per eccellenza, denuncia un calo di bebè del 7% sull’anno precedente e del 20% rispetto al 2020. Soffre tutta la zona Ue che si avvia verso una preoccupante depopolazione. Che riguarda anche diversi Paesi del sud-est asiatico e di parte delle Americhe. In controtendenza l’Africa e il mondo arabo-musulmano, che, in crescita esponenziale di nascite, potrebbero fornire allaun grande rimpiazzo. Fino a pochi anni orsono si discuteva, con inquietudine, se l’agricoltura sarebbe stata in grado di sfamare l’incremento della popolazione che, nel giro di un ventennio, avrebbe toccato 13 miliardi di unità.