Ilgiorno.it - Il Comune di Pavia sospende l’uso del taser e il centrodestra insorge. La Corte dei conte: “Stop regolare”

Leggi su Ilgiorno.it

– Archiviato l’esposto presentato da Fratelli d’Italia, Lega eIdeale. Secondo i magistrati delladei conti l’amministrazione aveva “la discrezionalità politica” per decidere dire la sperimentazione del. L’annuncio è stato dato dall’assessore alla Polizia locale Rodolfo Faldini durante la commissione aperta sulla polizia locale. “Così – ha detto l’amministratore – metteremo una pietra tombale su una vicenda che in estate ha appassionato la città”. Sulla vicenda l’opposizione aveva anche ipotizzato un danno erariale per palazzo Mezzabarba che aveva investito dei soldi per formare gli agenti e acquistare gli strumenti, ma il pubblico ministero ha sgombrato il campo da questa ipotesi. Durante la seduta che si è tenuta alla presenza dei sindacati di Uil e Cisl, Faldini ha anche annunciato che, d’intesa con la il ministero dell’Interno e la prefettura saranno recuperati i cubotti del piazzale della Stazione che con 60mila euro del fondo unico della giustizia diventeranno un presidio della polizia locale.