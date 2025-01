Biccy.it - I gemelli di Affari Tuoi iniziano uno spogliarello con De Martino

Dopo 35 puntate, domenica scorsa Alec Magni Baraldi è uscito di scena con solo 1 Euro in mano e adesso il pubblico diha già dei nuovi beniamini e sono iSimula. La scorsa settimana alla corte di Stefano Desono arrivati Alessandro e Andrea, due fratelli sardi di 27 anni di Uri in provincia di Sassari. Stefano dopo aver accolto i fratelli ha fatto una previsione azzeccatissima: “Occhio alle new entry della Sardegna. Guardate un po’ questi due. Io vi do il benvenuto e sono felice perché so già che mi darete grandi soddisfazioni“. E le soddisfazioni in parte sono già arrivate. In poche puntate il duo della Sardegna ha conquistato i cuori del pubblico e ieri sera Andrea e Alessandro hanno anche fatto un piccolo cadeau ai telespettatori.Isulle note di Hot Stuff di Donna Summer (storico pezzo della colonna sonora di Full Monty) hanno iniziato uno sp0gliarello, purtroppo interrotto troppo presto.