Liberoquotidiano.it - Furia Boschi, "un posto all'inferno per voi". La insultano e lei attacca FdI | Video

«Questo governo non ha intenzione di garantire la parità di genere». Così la deputata di Italia viva Maria Elenahato l'esecutivo in Aula e in particolare la presidente del Consiglio, colpevole, a suo dire, di non garantire la parità di genere nella designazione dei componenti del Csm: una richiesta «fatta senza entrare nel merito del sorteggio, che non condividiamo, e senza toccare l'impianto della riforma. È inaccettabile che si voglia sopprimere la premessa che chiede di garantire le pari opportunità di accesso e addirittura si modifichi l'impegno con un ‘valutare l'opportunità'. È molto triste che tutto questo avvenga con un governo a guida di una donna».ha citato l'ex segretario di Stato Usa, Madeleine Albright, che diceva «che c'è unspeciale all'per le donne che non aiutano le altre donne».