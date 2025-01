Scuolalink.it - Dimensionamento scolastico, Floridia (M5S): ‘Tagli e accorpamenti indeboliscono la scuola pubblica’

Barbara, senatrice del Movimento 5 Stelle ed ex sottosegretaria all’Istruzione, ha duramente criticato il governo guidato da Giorgia Meloni per le politiche adottate in materia di istruzione, ed in particolare quelle sul. Durante un’intervista a Sky Agenda,ha puntato il dito contro il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e l’intero esecutivo, accusandoli di trascurare lapubblica in favore di altre priorità. Il governo Meloni e i temi ideologici nellapubblica “Lapubblica è stata abbandonata. Hanno trovato risorse per ogni altra cosa, dalle armi, al Ponte, fino agli stipendi dei ministri, ma non per garantire un adeguato supporto alle scuole italiane,” ha affermato. La senatrice ha inoltre denunciato il crescente impegno del governo verso i temi ideologici, a scapito di un’istruzione laica e inclusiva, che favorisca lo sviluppo del pensiero critico.