Ilgiorno.it - Caso attiviste a Brescia, presidio davanti a Questura: “La cosa peggiore? I commenti che normalizzano quello che è successo”

– Oltre duecento persone si sono date appuntamento fuori dalladinelorganizzato dopo ildelledi Extinction Rebellion perquisite lunedì dopo un picchetto all'esterno della sedena di Leonardo. Secondo quanto riferito una volta in, sarebbero state costrette dagli agenti a fare piegamenti senza biancheria. Tra gli interventi anchedi una 33enne. "La? Leggereche normalizzavano quanto, che dicevano che avremmo dovuto restare a casa" ha detto. "Ad ogni forma di repressione risponderemo con la lotta. L'insicurezza siete voi!" recita lo striscione del centro socialeno Magazzino 47, collettivo onda scolastica e associazione Diritti per tutti. La situazione è tranquilla. Bandiere musica e cartelloni per protestare contro il Ddl Sicurezza e "l'avanzata autoritaria del Governo".