Anteprima24.it - Benevento-Altamura, le parole del tecnico dei pugliesi: “Un pareggio contro la squadra più forte del girone”

Tempo di lettura: 2 minutiE’ raggiante a fine gara mister Di Donato dopo l’impresa compiuta dal Teamdi imporre ilalal suo domicilio. Queste ledeldeiin sala stampa:TESTA – “Ai ragazzi avevo detto che questa era una gara mentale e sapevamo di affrontare a mio avviso lapiùdel. Unache gioca a calcio, anche di gamba. Complimenti ale questo avvalora di più il nostroarrivato anche con un pizzico di fortuna che ti vai a cercare. I ragazzi hanno dato tutto, il punto è meritato. Siamo sulla buona strada per i nostro obiettivi”AVVERSARIO – “Quando affronti unacome ilall’inizio gli concedi, anche per un pizzico di paura, alcune situazioni. C’è stata una gestione sbagliata e per poco ilnel primo tempo non chiudeva la gara.