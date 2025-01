Ilgiorno.it - Aggressioni al personale sanitario: "Servono prevenzione e più denunce"

Leggi su Ilgiorno.it

In Lombardia sono "in leggero aumento" leal, chiarisce l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso a margine di un convegno ospitato dal Consiglio regionale lombardo al belvedere Jannacci del Pirellone, organizzato da Onsip (che sta per “Organismo nazionale professionisti sicurezza e privacy“) e dal sindacato Ugl Salute. Che annunciano fin dal sottotitolo un "bollettino di guerra", denunciando un aumento del 33% dellenel 2024 in Italia e del 25% in Lombardia, ma basandosi su dati di Amsi (Associazione medici di origine straniera in Italia), Unem (Unione medica euromediterranea) e del "Movimento internazionale Uniti per unire" che censiscono meno di 26 mila casi in tutto il Paese, quando nella sola Lombardia il primo report dell’Acss (Agenzia di controllo del sistema sociolombardo) che ha per legge regionale il compito di monitorare il fenomeno registrò sul 2019 ben 24.