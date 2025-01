Dailymilan.it - Verso Juventus-Milan, da Gabbia a Tammy Abraham: le scelte di Sergio Conceiçao

In vista della sfida tradovrà superare le pesanti assenze: spazio a Matteodal 1?Messa in archivio la vittoria in rimonta per 2-1 sul campo del Como, ildivuole ridurre il gap sul quarto posto in campionato e per farlo dovrà mettere in campo una prestazione convincente all’Allianz Stadium di Torino, contro la. Nella giornata di sabato 18 gennaio, andrà in scena la super sfida tra i rossoneri e i bianconeri, con il Diavolo costretto a dover fare a meno di diversi giocatori per via degli infortuni.In difesa, infatti, non ci sarà il centrale tedesco Malick Thiaw, che nella sfida di campionato contro la formazione lombarda aveva accusato un problema muscolare. Da valutare, invece, le condizioni di Christian Pulisic, anche lui uscito a Como per un infortunio, che però si è rivelato meno grave del previsto.