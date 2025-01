Terzotemponapoli.com - Tutto su Atalanta – Napoli

, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo sabato 18 gennaio, alle ore 20:45La Serie A torna in campo per la 21esima giornata. In programma domani 18 Gennaio due big match: Juventus-Milan e. Impegno casalingo per la Fiorentina, che nel lunch match di domenica 19 gennaio sfida il Torino, la Lazio invece giocherà in trasferta contro l’Hellas Verona alle 18. Alle 20.45 invece l’Inter ospita l’Empoli a San Siro, mentre chiude la giornata il monday night tra Como e Udinese.Dopo cinque successi consecutivi ilè atteso al Gewiss Stadium, sabato 18 gennaio, da un’reduce da tre pareggi di fila dopo striscia di 11 successi consecutivi. La squadra bergamasca resta sempre e comunque tra le principali candidate per la corsa al vertice della classifica.