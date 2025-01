Ilfattoquotidiano.it - SpaceX, l’astronave Starship di Elon Musk esplode in volo: “Incendiata e distrutta”. E’ il settimo lancio fallimentare

Ildella, il razzo di punta di, avrebbe dovuto segnare un progresso decisivo verso il ritorno degli astronauti sulla Luna nel programma Artemis della NASA. Tuttavia, il test è fallito: il razzo è esploso nel cielo sopra Boca Chica, in Texas, pochi minuti dopo il decollo, avvenuto alle 23:37 ora italiana.Il razzo Super Heavy, primo stadio del sistema, ha funzionato senza intoppi nei primi due minuti e mezzo, spingendo il veicolo nella traiettoria prevista. Dopo la separazione, il razzo è rientrato correttamente alla base con un atterraggio controllato. Ma il secondo stadio, quello della navicella, non è andato altrettanto bene. La navicella avrebbe dovuto compiere undi 66 minuti per un ammaraggio controllato nell’Oceano Indiano, ma un incendio nella capsula ha causato un’esplosione, mandando in frantumi il razzo.